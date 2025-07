Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verschreckte Triere im Wildgehege Weisshauswald - Zeugen gesucht

Trier (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 25.05.2025 zum Montag, den 26.05.2025 sind zwischen 20 Uhr und dem folgenden Montagmorgen eine oder mehrere Personen in das Tiergatter im städtischen Wildgehege Weisshauswald eingedrungen und haben Tiere aufgeschreckt. Mitarbeitende bemerkten bei der morgendlichen Kontroll- und Futterroutine, dass Tiere sich ungewöhnlich verhielten und nervös waren. Die Stadt Trier hat Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Die Polizei Trier nimmt die Ermittlungen auf. Zusätzlich soll wegen des Vorfalls das Tiergehege künftig mit Kameras überwacht werden, ebenfalls wird geprüft, ob der Zugang zum Kernbereich des Wildgeheges rund um den großen Ziegenbereich und die Vogelvolieren zeitlich beschränkt wird.

Die Polizei Trier und die Stadt Trier als Betreiber des Wildgeheges bitten die Menschen in Trier und Umgebung um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wildgeheges oder im weiteren Umfeld zum Beispiel bei der angrenzenden Hochschule beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-983-0 oder per E-Mail an pitrier@polizei.rlp.de. Auch die zuständige Revierleitung des Stadtwaldes nimmt diese unter der Telefonnummer 0651-85886 oder per Mail (forstbetrieb@trier.de) ebenfalls gerne entgegen und leitet diese weiter.

