Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verstoß gegen Einreisesperre und mit Haftbefehl gesucht

Basel (ots)

Ein 25-Jähriger, der entgegen einer Einreisesperre versuchte nach Deutschland einzureisen wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den tunesischen Staatsangehörigen am Dienstagnachmittag (10.06.25) in einem Fernzug am Basel Badischen Bahnhof. Der 25-Jährige, der keine Ausweisdokumente vorlegen konnte, gab an auf dem Weg nach Deutschland zu sein um einen Familienangehörigen zu besuchen. Die Überprüfung des Mannes ergab einen offenen Vollstreckungshaftbefehl sowie vier Aufenthaltsermittlungen. Mit dem Haftbefehl war eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten und zwei Wochen wegen Diebstahl zu vollstrecken. Die vier Aufenthaltsermittlungen bestehen ebenfalls wegen Diebstahlsdelikten. Der 25-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach Verbüßung der Haftstrafe soll der Mann in die Schweiz zurückgewiesen werden.

