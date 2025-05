Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Dubioser Handwerker

Für die Reinigung einer Abwasserleitung verlangte ein Unbekannter am Montag in Eislingen/Fils eine vierstellige Summe.

Am Montagvormittag beauftragte eine 35-Jährige eine Rohrreinigungsfirma. Die Firma hatte sie wohl im Internet gefunden und über eine Handynummer angerufen. Ein Handwerker kam mit einem Fahrzeug und machte sich an die Arbeit. Die dauerte gerade einmal eine dreiviertel Stunde. Er verlangte dafür im Anschluss einen vierstelligen Betrag. Den beglich die Frau in bar. Sie erhielt zwar eine Rechnung, aber die Daten waren wohl nicht existent. Nun ermittelt die Polizei Eislingen (Tel. 07161/851-0) wegen Wucher. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis der Polizei:

Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen. Die Polizei bittet deshalb um besondere Vorsicht. Seien Sie kritisch bei Haustürgeschäften. Lassen Sie keine fremden Personen ins Gebäude. Verständigen Sie bei verdächtigem Verhalten sofort die Polizei.

