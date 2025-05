Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Rotlicht missachtet

Am Montag fuhr ein Autofahrer in Biberach bei Rot über die Ampel und verursachte einen Unfall mit einem Radler.

Um 12 Uhr war ein 86-jähriger Suzuki-Fahrer im Bismarckring unterwegs und fuhr in Richtung Zeppelinring. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße zeigte die Ampel laut Zeugen auf Rot. Das übersah wohl der Senior und fuhr geradeaus weiter. In der Bahnhofstraße radelte ein 58-Jähriger in Richtung Bismarckring. Der Radfahrer kam von links und hatte an dem ampelgeregelten Übergang grün. Dabei wurde er von dem Suzuki erfasst. Glücklicherweise kam es nur zu einem leichten Zusammenstoß. Dennoch stürzte der Radler von seinem Gefährt und kam auf der Straße zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den Radler vorsorglich in eine Klinik. Die konnte er noch am selben Tag wieder ohne Verletzungen verlassen. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden an Auto und Rad wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Eberhardzell war mit 13 Einsatzkräften vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle ab banden auslaufende Betriebsstoffe.

