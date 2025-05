Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Mann löst Einsatz aus

Am Montag befand sich ein 71-Jähriger in Schlierbach in einem psychischen Ausnahmezustand.

Gegen 12.45 Uhr wurde eine 57-jährige Frau durch ihren 71-jährigen Ehemann in einer Wohnung in der Hölzerstraße wohl mit einem Messer bedroht. Weiter befand sich der Mann mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand. In einem günstigen Moment konnte die Frau jedoch aus der gemeinsamen Wohnung flüchten. Sie verständigte einen Zeugen, der daraufhin versuchte, mit dem Mann in Kontakt zu treten. Hierbei kam es wohl ebenfalls zu Drohungen durch den 71-Jährigen. Daraufhin rückte die Polizei an, und versuchte mit dem Mann in Kontakt zu treten. Der verweigerte eine Kooperation und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Im Anschluss wurde der Bereich um das Gebäude weiträumig abgesperrt. Die im Gebäude befindlichen Personen wurden vorsorglich evakuiert. Da bei dem Mann der Verdacht auf Fremd- und Eigengefährdung bestand, drangen Spezialkräfte der Polizei in seine Wohnung ein. Diese konnten den Mann schließlich überwältigen und widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Er wurde anschließend zur weiteren ärztlichen Untersuchung in eine Klinik verbracht. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen aufgenommen.

