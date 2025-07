Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Größere Alkohol- und Drogenkontrolle im Messepark Trier

Trier (ots)

Am Freitagnachmittag des 04.07.2025 führten Polizeibeamte/-innen der Polizeiinspektion Trier in Kooperation mit der Hochschule der Polizei und Lehrgangsteilnehmern aus dem gesamten Polizeipräsidium Trier und einer Hundeführerin eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogendelikte im Messepark in Trier durch. Zwischen 13:30 und 19:30 Uhr wurden 185 Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen der Luxemburger Straße durch Anhalteposten selektiert und zu den Kontrollboxen im Messepark geleitet, wo sie einer Kontrolle unterzogen wurden. Mehrere Fahrzeugführer/-innen mussten sich Drogen- und Alkoholtests unterziehen. Insgesamt wurden sechs Fahrzeugführer-/innen eine Blutprobe entnommen, da diese unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis standen. Bei allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben 79 Verwarnungen und Ordnungswidrigkeiten, sowie 35 festgestellten Mängeln an Fahrzeugen, mussten vier weitere Fahrer/-innen zu Fuß die Heimreise antreten, da sie keine Fahrerlaubnis für den PKW besaßen. Außerdem wurden zwei weitere Strafanzeigen wegen fehlender Versicherung an den mitgeführten Fahrzeugen eingeleitet. Gegen die Zahlung von knapp 831 EUR konnte ein weiterer Fahrzeugführer die Kontrollstelle wieder als freier Bürger verlassen, da dieser mit einem Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Während der Kontrollmaßnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

