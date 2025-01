Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Fahrräder aus einer Garage entwendet

Römhild (ots)

Im Tatzeitraum vom Nachmittag des 23.01.2025 bis zum Nachmittag des 24.01.2025 wurden in Römhild in der Heurichstraße zwei Fahrräder aus einer Garage entwendet. Ein schwarzes Mountainbike konnte noch am 24.01.2025 wieder aufgefunden werden. Es stand an einer Gemeinschaftsunterkunft in Römhild, Am Unteren Stein. Das andere Fahrrad konnte jedoch noch nicht wieder aufgefunden werden. Bei diesem handelt es sich um ein E-Bike der Marke Plus in der Farbe hellgrau. Auffällig sind bei diesem E-Bike die grünen Griffstücke.

Wer Angaben zum Sachverhalt oder zum Verbleib des E-Bikes machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell