Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

55779 Heimbach, Am Hahnenhübel (Freiwillige Feuerwehr) (ots)

Am 04.07.2025 wurde gegen 11:00 Uhr durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer die Eingangstreppe der Freiwilligen Feuerwehr in Heimbach beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich um einen Bus oder einen PKW handeln, welcher möglicherweise beim rückwärts rangieren die dortige Treppe beschädigt hat. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

