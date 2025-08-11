Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Freitag (08.08.), gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger Bad Hersfelder mit seinem PKW Opel die Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung Fulda. Ein 55-jähriger aus dem Haunetal befuhr an der Frankfurter Straße den getrennten Rad- und Fußweg in entgegengesetzter Richtung. Als der PKW-Fahrer auf Höhe einer Pizzeria in den dortigen Parkplatz abbog, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Durch den Zusammenprall wurde der Radfahrer leicht verletzt, durch den verständigten Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad sowie PKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.100 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld. Am Samstag (09.08.) gegen 10.20 Uhr, befuhr ein 73-Jähriger aus Laubach mit seinem PKW Ford die Hainstraße aus Richtung Reichsstraße und bog nach links in die Fuldastraße ab. Ein auf seinem E-Scooter aus Richtung Eichhofstraße entgegenkommender 48-jähriger Bad Hersfelder bog von der Eichhofstraße nach rechts in die Fuldastraße ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Fahrer des E-Scooter wurde hierbei leicht verletzt und vor Ort durch den verständigten Rettungsdienst versorgt. Da bei dem 48-jährigen Bad Hersfelder eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden konnte, wurde bei diesem im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutentnahme angeordnet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 330 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld. Am Sonntag (10.08.) gegen 16:50 Uhr, befuhren ein 51-jähriger Bad Hersfelder, eine 54-Jährige aus Bebra sowie ein 56-Jähriger aus Bebra jeweils mit ihrem Fahrrad den Radweg im Ortsteil Sorga aus Richtung Alter Bahnhof in Richtung Parkplatz Kinderweg Solztal. Als sich alle drei Radfahrer auf gleicher Höhe befanden, kollidierten zunächst der Bad Hersfelder mit dem 56-Jährigen aus Bebra und kam hierbei ins Schlingern. Anschließend kollidierte der Bad Hersfelder mit der 54-Jährigen aus Bebra, woraufhin alle drei Radfahrer stürzten. Der Bad Hersfelder sowie die Radfahrerin aus Bebra wurden hierbei leicht verletzt und durch verständigten Rettungsdienst versorgt. Die Radfahrerin wurde im Anschluss zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Beide männlichen Radfahrer standen unter Alkoholeinfluss, so dass nach Abschluss der Unfallaufnahme eine Blutentnahme angeordnet wurde. An den Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell