POL-OH: Fußgängerin beim Abbiegen touchiert - leicht verletzt

Landkreis Fulda (ots)

Ein 39-jähriger Ebersburger befuhr am Freitag (08.08.) gegen 16.25 Uhr mit seinem grauen Skoda Fabia die Bahnhofstraße in Hilders und wollte auf die Bundesstraße 278 in Richtung Batten einbiegen. Hierbei übersah er eine 66-jährige Fuldaerin, welche gerade die Straße überquerte, und es kam zum Zusammenstoß.

Die Fußgängerin verletzte sich hierbei leicht am Knie, am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Ruppel, PHK

