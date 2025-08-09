Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnenbrand auf einem Autohof bei Mücke-Atzenhain - geringer Sachschaden

Vogelsbergkreis (ots)

Am Samstagabend (09.08.) wurde gegen 21.35 Uhr durch die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises ein Brand auf dem Autohof bei Mücke-Atzenhain gemeldet. Erste Meldungen, dass es sich um einen größeren Müllcontainer handeln sollte, dessen Flammen auch auf daneben stehende Pkw und sogar "ein Umspannwerk" übergreifen könnten, bestätigten sich vor Ort glücklicherweise nicht. Eine Streife der Polizeistation Alsfeld stellte fest, dass es sich lediglich um einen kleineren Müllcontainer in der Nähe des dortigen Schnellrestaurants handelte, der beim Eintreffen der Beamten bereits von der Feuerwehr abgelöscht war. Hierbei entstand nur geringer Sachschaden. Weitere Schäden an in der Nähe geparkten Pkw oder der dortigen Trafostation lagen durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr nicht vor. Die Polizeistation Alsfeld nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter 06631 / 974 - 0, mit jeder anderen Polizeidienststelle oder mit der Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Führungs-und Lagedienst Osthessen, Messner, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell