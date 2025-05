POL-OLD: Fortschreibung zur Brandserie im Oldenburger Stadtgebiet - Durchsuchungen im Zuge der Ermittlungen

Oldenburg (ots) - Am heutigen Nachmittag fand in Oldenburg eine angezeigte Versammlung in Gedenken an Lorenz A. statt. Dabei kamen ca. 500 Menschen um 14:00 Uhr am Pferdemarkt zusammen, um gemeinsam ihrer Anteilnahme Ausdruck zu verleihen. Der Verlauf der Versammlung gestaltete sich ruhig und endete gegen 15:00 Uhr. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Oldenburg ...

