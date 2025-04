Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Aktualisierung: Versammlung in Oldenburger Innenstadt

Weitestgehend störungsfreier Verlauf

Einsatzführer dankt Teilnehmenden für besonnenes Verhalten

Oldenburg (ots)

Am heutigen Freitagabend fand in Oldenburg eine angezeigte Versammlung unter dem Motto "Lorenz soll nicht vergessen werden - Forderung nach lückenloser Aufklärung (des Polizeieinsatzes mit Todesfolge in Oldenburg)" statt. Die Demonstration war als Kundgebung mit anschließendem Aufzug angemeldet, die von der Polizei von Beginn an begleitet wurde.

Die Versammlung startete gegen 18:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung mit mehreren Redebeiträgen am Pferdemarkt. Im Anschluss setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung und führte um den Innenstadtring. Die Polizei schätzte die Teilnehmendenzahl zu diesem Zeitpunkt auf etwa 8.000 bis 10.000.

Der Verlauf der Versammlung gestaltete sich dank des besonnenen Verhaltens der Teilnehmenden ruhig, es kam lediglich vereinzelt zu Zwischenfällen. So äußerte eine sich am Rand des Versammlungszuges aufhaltende Person im Bereich Lange Straße/Heiligengeistwall fortwährend verbale Provokationen in Richtung der Demonstrationsteilnehmenden. Da der Mann dies auch nach mehrmaliger Aufforderung durch die Polizei nicht unterließ, wurde gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen und durchgesetzt. Darüber hinaus wurden noch zwei weitere Platzverweise erteilt, nachdem Personen von der Versammlung durch die Versammlungsleitung ausgeschlossen wurden. Einzelne Einsatzkräfte wurden im Verlauf verbal beleidigt. Diese Vorfälle wurden dokumentiert und werden nach Abschluss des Einsatzes geprüft.

Gegen 21:30 Uhr kehrte der Demonstrationszug auf den Pferdemarkt zurück, wo der Versammlungsleiter die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung für beendet erklärte. Die Polizei Oldenburg war mit einem starken Kräfteaufgebot im Einsatz, welches sich weitestgehend bewusst im Hintergrund hielt, aber trotzdem den störungsfreien Ablauf der Versammlung gewährleistete.

Während ein Großteil der Teilnehmenden im Anschluss den Heimweg antrat, begaben sich kleinere Gruppen nach dem Versammlungsende in die Oldenburger Innenstadt. Dabei wurde unter anderem der Ort aufgesucht, an dem es am vergangenen Sonntag zu dem polizeilichen Schusswaffeneinsatz gekommen war. Zudem suchten einige Personen die Lokalität auf, in der es im Vorfeld der tragischen Ereignisse zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll. Dabei kam es zu keinen größeren Zwischenfällen.

Außerhalb des Innenstadtbereichs wurden zwischen 22:00 und 22:45 Uhr im Bereich Stau/Amalienbrücke in mehreren Fällen kleinere Brände an Mülltonnen bzw. einzelnen Reifen festgestellt, die mit Unterstützung der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten.

Einsatzleiter, Polizeivizepräsident Arne Schmidt, zog ein positives Fazit: "Der Tod von Lorenz A. bewegt viele Menschen zutiefst - auch innerhalb der Polizei. Dass so viele Bürgerinnen und Bürger heute friedlich zusammengekommen sind, um ihre Betroffenheit auszudrücken, verdient Respekt. Wir danken dem großen Teil der Teilnehmenden für ihr besonnenes Verhalten."

