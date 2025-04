Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Demonstrationsgeschehen in der Oldenburger Innenstadt +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn bittet um friedlichen Verlauf +++

Für den heutigen Nachmittag und Abend ist im Oldenburger Stadtgebiet eine größere Versammlung angemeldet.

Polizeipräsident Andreas Sagehorn äußert sich folgendermaßen dazu: "Die tragischen Ereignisse am Osterwochenende und der Tod des Lorenz A., machen uns nach wie vor auch als Polizei sehr betroffen. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass viele Menschen ihre Trauer, Sorgen und Betroffenheit heute Abend in Form einer Versammlung zum Ausdruck bringen wollen. Es ist Aufgabe der Polizei, die Teilnahme an dieser Versammlung zu ermöglichen. Ich bitte darum, dass diese bei aller verständlicher Betroffenheit friedlich bleibt. Nach den vielen offenen Anfeindungen und Vorverurteilungen der letzten Tage gegenüber den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in der Stadt Oldenburg hoffe ich auf ein besonnenes und respektvolles Miteinander."

Die Polizeidirektion Oldenburg ruft nochmals dazu auf, die gestern veröffentlichten Hinweise (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62353/6019387) im Zusammenhang mit der Versammlung sowie den erwarteten Verkehrsbehinderungen zu beachten. Zudem wird darum gebeten, vom Fotografieren oder Filmen der eingesetzten Beamtinnen und Beamten abzusehen.

