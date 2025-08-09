PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über zwei Verkehrsunfälle in Fulda

Fulda (ots)

Fußgängerin angefahren und leicht verletzt

Am Samstag (09.08.) wurde um 14 Uhr eine Fußgängerin beim Überqueren der Bardostraße in Fulda leicht verletzt. Die 65-jährige Frau lief auf dem Fußgängerüberweg in Höhe des Bardohauses. Die 79-jährige Fahrerin eines Pkw VW beabsichtigte von der Bardostraße nach rechts auf die Frankfurter Straße abzubiegen und übersah die Fußgängerin. Diese stürzte durch den Zusammenprall mit dem Fahrzeug auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht.

Auf E-Scooter aufgefahren, Fahrer leicht verletzt

Ein 21-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Samstag (09.08.) um 15.45 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Robert-Kircher-Straße in Fulda leicht verletzt. Der Scooter und ein Pkw fuhren beide in Richtung Königstraße. Der 27-jährige Fahrer des Pkw Toyota übersah das Elektrokleinstfahrzeug und fuhr auf. Der Fahrer stürzte, verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren