Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Diebstahl und Brand von VW Touran

Fulda (ots)

Festnahme nach Diebstahl und Brand von VW Touran

Eichenzell. In der Nacht auf Freitag (08.08.) entwendeten Unbekannte im Kornblumenweg in Rönshausen einen blauen VW-Touran im Wert von rund 12.000 Euro. Dieser war zum Zeitpunkt des Diebstahls im Hof des Einfamilienhauses geparkt.

Gegen 8 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Pkw in der Verlängerung der Lilienstraße im Neuhofer Ortsteil Hattenhof gemeldet. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer abgelöscht werden. Bei dem ausgebrannten Auto handelt es sich um den zuvor in Rönshausen entwendeten VW-Touran.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei gegen 11 Uhr in der Ortslage von Hattenhof eine männliche Person, welche nach derzeitigen Erkenntnissen in Verbindung mit dem Brand steht, festnehmen. Der 20-Jährige wurde anschließend zur Polizeistation Fulda sistiert.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

In die Fahndungsmaßnahmen waren ein Hubschrauber und eine Drohne der Polizei eingebunden.

(ML)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

