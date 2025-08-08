Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto überschlägt sich - Fahrer nach Unfallflucht ermittelt

Fulda (ots)

Großenlüder. Am Mittwoch (06.08.), gegen 0.40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 110 zwischen den Ortsteilen Lütterz und Lüdermünd zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Dabei kam ein Renault Sandero Stepway von der Straße ab und überschlug sich. (wir berichteten)

Da sich beim Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte keine Personen an der Unfallstelle befanden, wurden umgehend Suchmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle eingeleitet. Im Rahmen der Fahndung konnten zunächst zwei weibliche verletzte Jugendliche festgestellt werden, bei denen der Verdacht bestand, dass sie mit dem Unfallgeschehen in Verbindung stehen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation Fulda richtete sich der Tatverdacht schlussendlich gegen eine 19-Jährigen aus Fulda, der ebenfalls im Nachgang des Unfalls von einer Streife unverletzt angetroffen wurde. Der vermeintliche Fahrer muss sich nun einem Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der fahrlässigen Körperverletzung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Gegen die 18-jährige Mitfahrerin und Fahrzeugverantwortliche wird zudem wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6091247

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell