POL-OH: Gestohlener Roller aufgefunden- Diebstahl von Pedelec- Auto zerkratzt- Waschmittel aus Keller gestohlen- Auto und Bargeld entwendet- Einbruch in Wohnung

Gestohlener Roller aufgefunden

Petersberg/ Fulda. Im Zeitraum von Samstag (02.08.) bis Mittwoch (06.08) entwendeten Unbekannte aus einer Garage in der Straße "Am Zillbach" in Margretenhaun einen schwarzen Roller der Marke Piaggio. Durch den Eigentümer konnte dieser am Donnerstag (07.08) am Eingang eines Parkhauses in der Straße "An der Richthalle" unbeschädigt aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Pedelec

Fulda. Von einem vor einem Wohnhaus in der Straße "Luckenberg" befindlichen Fahrradständer entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (07.08.) ein mit einem Schloss gesichertes schwarz/rotes Pedelec der Marke Zündapp im Wert von rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Fulda. Am Donnerstag (07.08.), gegen 14 Uhr, machte sich ein Unbekannter an einem in der Straße "Gallasiniring" vor einem Hauseingang parkenden silbernen Mercedes Vito zu schaffen. Mittels unbekanntem Gegenstand wurde hierbei die Beifahrerseite über die gesamte Fahrzeuglänge verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Waschmittel aus Keller gestohlen

Fulda. Im Zeitraum von Dienstag (20.05.) bis Donnerstag (07.08.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Liobastraße und machten sich anschließend an den dortigen Kellerparzellen der Mieter zu schaffen. Aus einer der betroffenen Parzellen entwendeten die Unbekannten mehrere Packungen Waschmittel im Wert von rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto und Bargeld entwendet

Fulda. Im Zeitraum von Mittwoch (06.08.), gegen 21.45 Uhr, und Donnerstag (07.08), 0.45 Uhr, begab sich Unbekannte in ein unverschlossenes Zimmer einer Jugendherberge in der Schirrmannstraße und entwendeten aus einem dort befindlichen Kleiderschrank Bargeld sowie einen Autoschlüssel. Anschließend begab sich der Unbekannte zu dem zugehörigen Auto, ein schwarzer Toyota RAV4 (amtliches Kennzeichen: DON-RA 106), der auf dem Parkplatz der Jugendherberge parkte und entwendete auch diesen. Der Wert des Diebesgut liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnung

Fulda. Zu einer Wohnung in der Straße "Abtstor" verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Sonntag (03.08.) bis Dienstag (05.08.) Zutritt, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie einzelne Räume und entwendeten von dort Schmuck und einen Tresor. Zum Wert des Diebesgutes kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

