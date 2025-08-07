Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung im Verkehrsgarten in Bebra

Bebra (ots)

Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet der Regionale Verkehrsdienst Hersfeld-Rotenburg am kommenden Mittwoch (13.08.), zwischen 10 und 15 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung im Verkehrsgarten (Fröbelweg) in Bebra an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.

Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.

HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

- Wann? Am Mittwoch (13.08.), zwischen 10 Uhr und 15 Uhr - Wo? Verkehrsgarten in 36179 Bebra, Fröbelweg 1 - Terminvergabe? Voranmeldung erforderlich, täglich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, unter der Telefonnummer 06621 932 661.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell