Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lagerhallenbrand in Süß

Nentershausen (ots)

Zum Brand einer Lagerhalle im Nentershausener Ortsteil Süß wurde die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr alarmiert.

Dort stand in der Straße "Am Sonnenhof" eine Halle, welche glücklicherweise nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine hochwertigen Maschinen beinhaltete, in Vollbrand.

Nach Einschätzung der Feuerwehr dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein, welcher letztendlich für einen geschätzten Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sorgte.

Verletzt wurde niemand, vor Ort war neben Feuerwehr und Rettungsdienst auch eine Streife der Polizeistation Rotenburg an der Fulda.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell