POL-OH: Räuberischer Diebstahl aus Einkaufsmarkt - Diebstahl von Bronzekreuz - Diebstahl aus Sprinter

Fulda (ots)

Räuberischer Diebstahl aus Einkaufsmarkt

Fulda. Am Dienstagabend (05.08.), gegen 20.30 Uhr, begab sich ein derzeit männlicher Unbekannter in einen Einkaufsmarkt in der Maberzeller Straße und füllte eine mitgebrachte Tüte mit mehreren Getränkedosen. Anschließend verließ der Unbekannte den Markt, ohne die Waren zu bezahlen. Nachdem der Täter von einem Angestellten auf dem Parkplatz des Marktes angesprochen wurde, kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung, nach welcher der Langfinger in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, athletische Figur, schwarze Kappe, schwarzes T-Shirt, Bluejeans, führte eine blaue Tüte mit gelber Aufschrift mit sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Bronzekreuz

Neuhof. Zwischen dem 15. Juli und 5. August entfernten Unbekannte gewaltsam ein Bronzekreuz von einem Grabstein in der Mühlenstraße in Rommerz. Das Kreuz hat einen Wert im unteren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Sprinter

Neuhof. Aus einem weißen Daimler Sprinter entwendeten Unbekannte zwischen Montagabend (04.08.) und Dienstagmorgen (05.08.) eine geringe Menge Bargeld und ein Päckchen Zigaretten. Um sich Zugriff zum Inneren zu verschaffen, schlugen die Langfinger eine Scheibe ein. Geparkt war das Fahrzeug in der Thüringer Straße in der Einfahrt neben einem Wohnhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

