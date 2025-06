POL-RZ: Polizei kontrolliert auf der A24 - Zahlreiche Ordnungswidrigkeiten und Straftaten festgestellt

Ratzeburg (ots) - 05. Juni 2025 | Polizeidirektion Ratzeburg| 05.06.2025 - Geesthacht Heute Morgen kam es zum Brand eines geparkten Fahrzeuges in der Straße Am Spakenberg in Geesthacht. Ein weiterer Pkw wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 01.05 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger einen Brand ein einem Pkw. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung brannte der VW Touran bereits in voller Ausdehnung. Die ...

