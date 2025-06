Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Ratzeburg (ots)

05. Juni 2025 | Polizeidirektion Ratzeburg| 05.06.2025 - Geesthacht

Heute Morgen kam es zum Brand eines geparkten Fahrzeuges in der Straße Am Spakenberg in Geesthacht. Ein weiterer Pkw wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 01.05 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger einen Brand ein einem Pkw. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung brannte der VW Touran bereits in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen dann umgehend die Löscharbeiten und verhinderten so ein Übergreifen auf weitere parkende Fahrzeuge. Dennoch wurde durch die Hitzeeinwirkung und Rußbildung ein unmittelbar daneben stehender Hyundai stark in Mitleidenschaft gezogen.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen und fragt: Wer hat auffällige Personen in der Nähe des Brandortes gesehen oder kann weiteren Angaben machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Email unter Geesthacht.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell