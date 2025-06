Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruchsdiebstahl in einen Imbiss gesucht

Ratzeburg (ots)

05. Juni 2025| Kreis Stormarn | 04.06.2025 - Ahrensburg

Am Mittwoch (04.06.2025), in der Zeit von 00.30 Uhr bis 10.15 Uhr, sind unbekannte Personen in einen Grillimbiss in der Großen Straße in Ahrensburg eingebrochen. Die Täter gelangten über die gewaltsam geöffnete Seitentür in das Geschäft und stahlen dort einen Tresor mit Bargeld, in noch unbestimmter Höhe.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.alndsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell