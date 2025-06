Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Aktuelle Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Ratzeburg (ots)

04. Juni 2025| Kreis Stormarn | 04.06.2025 - Ahrensburg

Gerade häufen sich in Ahrensburg und Umgebung betrügerische Anrufe durch falsche Polizeibeamte. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche, in der vor angeblich bevorstehenden Einbrüchen oder Raubüberfällen gewarnt wird.

Derzeit ist kein Fall bekannt, in dem die Täter Erfolg hatten. Alle Angerufenen hatten sich richtig verhalten und die Anrufe sofort beendet. Wir geben erneut Hinweise zum Umgang mit derartigen Anrufen:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

