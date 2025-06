POL-RZ: Kontrollergebnis zum Präventionstag "Kinder im Blick"

Ratzeburg (ots) - 03.06.2025 | Kreis Stormarn | 02.06.2025 - Bad Oldesloe Am 02.06.2025, gegen 16:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Berliner Ring in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden drei Personen verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 40-jährige Lübeckerin mit ihrem Ford Kuga den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Berliner Ring. Die entgegenkommende 60-jährige ...

