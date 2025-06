Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

03.06.2025 | Kreis Stormarn | 02.06.2025 - Bad Oldesloe

Am 02.06.2025, gegen 16:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Berliner Ring in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 40-jährige Lübeckerin mit ihrem Ford Kuga den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Berliner Ring. Die entgegenkommende 60-jährige Deutsche aus Bad Oldesloe befuhr mit ihrem VW Polo den Berliner Ring in Richtung Konrad-Adenauer Ring und wollte nach links in die Straße Pferdemarkt abbiegen. Aus ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW.

Bei der Kollision wurden die Fahrerin des Polo sowie ihre 59-jährige Mitfahrerin und der 64-jährige Mitfahrer, beide aus Bad Oldesloe, verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.000EUR geschätzt.

