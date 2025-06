Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Senior beim Verkehrsunfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

05. Juni 2025| Kreis Stormarn | 05.06.2025 - Lasbek

Heute Vormittag, gegen 10.35 Uhr, kam es in Lasbek, in der Straße Am Mühlenteich zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der 84-jährige Fahrer schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 84-jähriger Citroen-Fahrer die Straße Am Mühlenteich in Lasbek in Fahrtrichtung Tremsbüttel. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Von dort prallte er zurück, quer über die Fahrbahn und kollidierte anschließend linksseitig frontal mit einem weiteren Baum. Der Stormarner wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell