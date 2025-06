Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Illegale Müllablagerungen - Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen

Ratzeburg (ots)

06. Juni 2025 | Polizeidirektion Ratzeburg| 28.05.-01.06.2025 - Elmenhorst

Bereits in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch (28.05.2025) und Sonntag (01.06.2025) haben Unbekannte an zwei Orten im groben Bereich Elmenhorst Müll illegal in der Natur entsorgt. Es handelt sich dabei insgesamt um eine Abfallmenge von ca. 20 Kubikmeter.

Zum einen entdeckte ein Hinweisgeber am Waldort Henkenhorst, zwischen der A 24 und Elmenhorst gelegen, im dortigen rechtsseitigen Waldstück ca. 8 -10 Kubikmeter Bauschutt/-abfälle.

Als die Beamten vom Ermittlungsdienst Umwelt- und Verbraucherschutz des Polizei-und Autobahnreviers Ratzeburg dieser Mitteilung nachgingen, fanden sie im unmittelbaren Umkreis, im Sachsenwald an der B404 von der A24 kommend in einem linksseitig gelegenen Waldweg ebenfalls eine große Menge (ca. 10 Kubikmeter) an illegal abgelagerten Müll.

Aufgrund der Art und Menge des Mülls an beiden Orten könnte es sich um Renovierungsmüll eines gastronomischen Betriebes handeln, da es sich um viele Sanitärartikel z.Bsp. Wasseranschlüsse für Pissoirs handelt, die von der Menge her nicht im privaten Bereich anfallen. Auch Feuerlöscher (sog. Fettlöscher) deuten auf einen Gewerbebetrieb hin. Weiterhin befanden sich in den Müllhaufen Dämmstoffe, verschiedene Verpackungen sowie Sandwichplatten (Außenfarbe weiß) und bemalte, sehr markante Teller (Foto).

Der Ermittlungsdienst Umwelt- und Verbraucherschutz des Polizei- und Autobahnreviers Ratzeburg hat auch in diesen Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben in Bezug der Ablagerung zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Wer erkennt möglicherweise sogar anhand des Bildmaterials seine in Auftrag gegebene Müllentsorgung wieder?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04541/809- 1305 oder per Email an Ratzeburg.PABR@polizei.landsh.de entgegen.

