POL-PDNW: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss landet im Graben

Gerolsheim (ots) - In der Nacht vom 06.06.2025 auf den 07.06.2025 kam es zwischen 21 Uhr abends und 8 Uhr morgens zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten, schwarzen VW Tiguan. Dabei wurde der linke Seitenspiegel, Radkasten und Teile der vorderen Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Tiguan entstand ein Sachschaden im ...

