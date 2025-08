POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen aus den Landkreisen Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Auto überschlägt sich

Großenlüder. Am Mittwoch (06.08.), gegen 0.40 Uhr, kam es auf der K 110 zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr der oder die derzeit unbekannte Fahrer/in eines roten Renault Sandero Stepway die Kreisstraße aus Lütterz kommend in Richtung Lüdermünd. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei am Straßenrand befindliche Stahlgeländer und geriet in den Grünstreifen. Von dort wurde das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und kam auf der gegenüberliegenden Seite im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie keine Personen im oder in der Nähe des Fahrzeuges feststellen. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen auch der Hubschrauber der Polizei sowie die Drohnenstaffel der Feuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen. Eine Streife der Polizei traf kurze Zeit später an einer Wohnanschrift in der Nähe zwei verletzte weibliche Personen an. Beide kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Inwiefern diese mit dem Unfall in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrzeugführenden dauern an. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

A4 nach Reifenplatzer von Lkw gesperrt

Bad Hersfeld. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer war am Mittwochmorgen (06.08.), gegen 4 Uhr, auf der A 4 - zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim unterwegs, als nach aktuellen Informationen im Bereich einer dortigen Baustelle ein Reifen des Fahrzeugs platzte. Das Gespann kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Miniguards und geriet auf die zweispurige Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug des 37-Jährigen blieb auf der Fahrbahn in Richtung Osten stehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 105.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die A4 ist in diesem Bereich nach wie vor gesperrt.

