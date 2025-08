Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sexuelle Belästigung - Einbruch in Wohnwagen - Sachbeschädigung durch Feuer - Pkw beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sexuelle Belästigung

Rotenburg. Eine 29-jährige Frau war am Sonntag (03.08.), gegen 0.05 Uhr, zu Fuß in der Poststraße in Höhe des Bahnhofsgebäudes unterwegs, als sich ihr eine größere Personengruppe näherte. Zwei der unbekannten Männer berührten die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen unsittlich, woraufhin diese sich umgehend von der Personengruppe entfernte. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnwagen

Bebra. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 26. Juli und 02. August über die Heckscheibe Zutritt zu einem Wohnwagen, der in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellt war. Anschließend durchsuchten sie das Innere und flüchteten unter anderem mit Werkzeug im Wert von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung durch Feuer

Rotenburg. Unbekannte entzündeten nach aktuellen Erkenntnissen zwischen Freitag (01.08.) und Montag (04.08.) Papier und andere Materialien auf der gepflasterten Treppe eines Schulhofs in der Braacher Straße. Hierdurch wurden Boden und Stufen beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte beschädigten am Montag (04.08.), zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, einen blauen Audi A 4, der in der Straße "Unter der Stiegel" im Stadtteil Hohe Luft geparkt war, indem sie diesen zerkratzten. Eine Zeugin konnte zwei Kinder / Jugendliche in der Nähe des Fahrzeuges feststellen, die möglicherweise hiermit in Verbindung stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell