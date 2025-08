Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots)

FD

LKW kommt von der Fahrbahn ab

Petersberg. Am Sonntag (03.08.), gegen 18 Uhr, kam es zu einem Unfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. Ein 32-jähriger LKW-Fahrer aus Litauen befuhr mit seinem Sattelzug die L3378 aus Lehnerz kommend in Fahrtrichtung Michelsrombach. Hierbei verlor der 32-jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Da der Verdacht bestand, dass der Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Unfall mit drei Beteiligten

Petersberg. Am Sonntag (03.08.), gegen 10:45 Uhr, befuhren ein 57-jähriger Renault-Fahrer aus Mittenberg und eine 54-jährige VW-Fahrerin aus dem Odenwaldkreis in der genannten Reihenfolge die B 458 von Dipperz kommend in Richtung Fulda. Auf Höhe der Abfahrt zur BAB 7 musste der Renault-Fahrer verkehrsbedingt an der roten Ampel halten. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die 54-jährige VW-Fahrerin dem vorausfahrenden Renault auf, wurde von dort nach links abgewiesen und kollidierte mit dem seitlich neben ihr fahrenden Citroen eines 45-jährigen Dänen. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.500 Euro. (Polizeistation Fulda)

HEF

BMW dreht sich auf A7

Knüllwald. Am Sonntagmorgen (03.08.), gegen 07.35 Uhr, befuhr eine 25-jährige BMW-Fahrerin die BAB 7 in südlicher Richtung zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld West. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie hierbei bei Km 347 nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die dort befindliche Schutzplanke. Von dort wurde der BMW abgewiesen, dreht sich um 180 Grad und kam auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die 25-jährige Fahrerin verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle, war Teile der Fahrbahn zeitweise gesperrt. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausgetreten sind, waren neben Rettungs- und Einsatzkräften auch die Feuerwehr vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von rund 32.000 Euro.

58-Jähriger leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Sonntag (03.08.), gegen 20.30 Uhr, befuhren ein 58-jähriger Audi-Fahrer aus Staßfurt und ein 54-jähriger BMW-Kombi-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld. Beide beabsichtigten nach rechts auf die B62 in Richtung Asbach einzubiegen. Dafür bremste der Audi-Fahrer ab. Aus bislang unklarer Ursache fuhr der BMW-Fahrer auf diesen auf. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. (Polizeistation Bad Hersfeld)

Zeugenhinweise nach Unfallflucht erbeten Alheim. Am Samstag (02.08.), gegen 18.30 Uhr, befuhr eine Alheimerin mit einem Leichtkraftrad die K 68 aus Richtung Niederellenbach kommend in Richtung Baumbach. Im Kurvenbereich kam der Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen ein unbekannter Pkw-Fahrer entgegen. Diesem musste die 17-Jährige ausweichen, wodurch sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 oder www.polizei.hessen.de (Polizeistation Rotenburg)

