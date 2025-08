Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Pedelec - Diebstähle in Liebhards - Taschendiebstahl von Geldbörse - Gefährliche Körperverletzung

Diebstahl von Pedelec

Fulda. In der Nacht auf Freitag (01.08.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gemeinschaftsraum eines Mehrfamilienhauses in der Blücherstraße und entwendeten von dort ein mit einem Faltschloss gesichertes weißes Pedelec der Marke Cube Reaction Hybrid im Wert von rund 1.200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstähle in Liebhards

Hilders. In der Nacht auf Freitag (01.08.) kam es im Ortsteil Liebhards zu mehreren Diebstählen. Aus dem Hof eines Einfamilienhauses in der Bombergstraße entwendeten Unbekannte einen blauen Golf V mit dem amtlichen Kennzeichen "FD-VS 402" im Wert von rund 800 Euro. Ein ebenfalls in der Bombergstraße parkender weißer Seat Ibiza war auch Ziel der Langfinger. Diese verschafften sich auf derzeit unbekannte Weise Zugriff zum Innenraum des Autos, durchsuchten dieses und stahlen eine Tasche mit Sportbekleidung im Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl von Geldbörse

Fulda. Am Samstagmittag (02.08.), gegen 12.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße die Geldbörse einer 89-Jährigen aus der Jackentasche ihres 91-jährigen Begleiters. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. In der Nacht auf Samstag (02.08.), gegen 2.15 Uhr, wurde in der Karlstraße in Fulda eine Person von mehreren männlichen Unbekannten zusammengeschlagen. Die Hintergründe der Auseinandersetzungen sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die am Abend im Bereich der Karlstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

