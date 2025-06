Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall in Dahl

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend, 6. Juni, ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem 39-jährigen Fußgänger gekommen, der sich dabei so am Arm verletzte, dass man ihn stationär im Krankenhaus aufnahm.

Der Vorfall soll sich gegen 20.55 Uhr an der Hofstraße ereignet haben, wo der 39-Jährige unweit der Haltestelle Hermges auf den Bus der Linie 2 gewartet habe, der in Richtung Rheydter Straße unterwegs war. Der Linienbus hielt kurz darauf an besagter Haltestelle, hatte aber augenscheinlich zuvor den 39-Jährigen am Arm berührt. Aufgrund starker Schmerzen brachten ihn Rettungskräfte wenig später in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der Busfahrer setzte seine Fahrt unterdessen fort.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Sie bittet namentlich noch nicht erfasste Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden, falls sie sich in dem Linienbus oder in der Nähe der Unfallörtlichkeit aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können.

