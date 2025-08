Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Raub von Bargeld - Diebstahl von Kennzeichen - Versuchter Einbruch in Sportheim - Taschendiebstahl - Einbruch in Vereinsheim - Sachbeschädigung an MG

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Ein in der Bahnhofstraße abgestellter und gesicherter E-Scooter wurde zwischen Samstagabend (02.08.) und Sonntagnachmittag (03.08.) durch Unbekannte entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke "Ninebot" hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Raub von Bargeld

Bad Hersfeld. Ein 18-jähriger junger Mann war am Sonntag (03.08.), gegen 0.05 Uhr, zu Fuß an der LOMO-Kreuzung in Richtung Hochbrücke unterwegs, als er auf dem Gehweg von drei Personen angehalten wurde. Die Männer forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Als dieser nicht reagierte, bedrohten sie ihn verbal und entnahmen aus der Geldbörse des Mannes eine geringe Menge Bargeld. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: männlich, circa 16-17 Jahre, etwa 165 cm groß, schwarze nach hinten gegelte Haare, hellblaue Baggy-Jeans, schwarze Turnschuhe der Marke Nike, graues Sweatshirt, Gucci-Umhängetasche, sprach akzentfrei Deutsch.

Person 2: männlich, circa 16-17 Jahre, etwa 165 cm groß, braune lockige Haare, rosa Sweatshirt, schwarze Jogginghose, schwarze Nike-Turnschuhe.

Person 3: männlich, circa 16-17 Jahre, etwa 165 cm groß, schwarzer Jogginganzug, schwarze Nike-Turnschuhe, Gucci-Cap.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Ludwigsau. Von einem grauen Citroen C5, der in der Straße "Neustadt" in Ersrode geparkt war, entwendeten Unbekannte zwischen Freitagabend (01.08.) und Samstagmorgen (02.08.) die beiden amtlichen Kennzeichen "ROF-UA 205". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Sportheim

Bad Hersfeld. Unbekannte Langfinger drückten zwischen Sonntag (27.07.) und Samstag (02.08.) das Gitterfensters einen Sportlerheims in der Straße "Am Ziegenrück" in Heenes gewaltsam auf. Nach aktuellen Informationen wurde das Gebäude nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl

Alheim. Ein 87-jähriger Mann war am Samstag (02.08.), gegen 7.45 Uhr, zu Fuß in der Straße "Im Graben" in Heinebach unterwegs, als er von einem unbekannten Mann unvermittelt in einer ihm nicht bekannten Sprache angesprochen wurde. Der Unbekannte reichte dem Senioren zum Gruß die Hand. Erst im Nachgang stellte der 87-Jährige fest, dass der Unbekannte nach aktuellen Erkenntnissen ihm hierbei unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet hatte. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Bebra. Unbekannte Langfinger verschafften sich am Samstag (02.08.), zwischen 0.50 Uhr und 1.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße "Im Bilder". Aus dem Inneren entwendeten sie ein Pedelec sowie einen Laptop im Wert von rund 2.500 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 750 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an MG

Bad Hersfeld. Ein auf einem Grundstück im Haselnußweg in Johannesberg geparkter MG RX6 wurde am Samstag (02.08.), gegen 3.05 Uhr, von einem unbekannten Mann beschädigt. Nach aktuellen Informationen hatte dieser zunächst versucht den Pkw zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, beschädigte er durch Hochschieben des Frontscheibenwischers das Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, normale Statur, kurze Haare mit rasierten Seiten, dunkles T-Shirt mit heller Aufschrift vorne und hinten, 3/4 Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

