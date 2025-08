Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht auf Parkplatz "Praforst" in Hünfeld - Zeugen gesucht

Landkreis Fulda (ots)

Ein 47-jähriger Unfallgeschädigter aus Bad Salzungen parkte seinen schwarzen Mercedes-Benz Vito Kleinbus mit SLZ-Kennzeichen während seiner Arbeitszeit am Sonntag (03.08.) von 08.50 Uhr bis 21.15 Uhr auf dem Parkplatz "Praforst" in Hünfeld, direkt gegenüber der Waldgaststätte am dortigen Golfplatz, der bei Sargenzell gelegen ist. Der Kleinbus des Geschädigten war rückwärts mit der Front in Richtung Fahrstraße eingeparkt und wurde beim Ein- oder Ausparken von einem zwischenzeitlich rechts neben ihm stehenden unbekannten Fahrzeug am Kotflügel vorne rechts in Form von deutlichen Lackkratzern beschädigt. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Dessen Fahrzeug dürfte an der Heckschürze links oder der Frontschürze rechts einen korrespondierenden, frischen Schaden aufweisen. Die Schadenshöhe am Mercedes-Benz Vito wurde auf rund 500 Euro geschätzt.

Sollten Zeugen Hinweise auf den Unfallverursacher geben können oder das Unfallgeschehen sogar beobachtet haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld (Telefon: 06652/9658 - 0), bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache über www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld - PHK Phieler

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell