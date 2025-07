Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Über das Berufskolleg in die Polizeiausbildung

Insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler haben sich am Dienstag, 1. Juli, über den Fachhochschulabschluss gefreut. Im Rahmen eines dualen Ausbildungskonzepts, das in Zusammenarbeit zwischen dem Polizeipräsidium Recklinghausen und dem Kuniberg Berufskolleg angeboten wird, haben die jungen Menschen ihren Abschluss erlangt und starten nun in die nächste Phase ihrer Polizeiausbildung.

Die Ausbildung ist Teil des Projekts "Next Level Polizei", das Jugendlichen mit mittlerem Schulabschluss den Zugang zum Studium als Polizeikommissaranwärterin oder -anwärter ermöglicht. Nach einem Auswahlverfahren starten sie einer dualen Ausbildung erlangen die Jugendlichen erst die Fachhochschulreife bevor sie ihr Studium beginnen.

Die Teilnehmenden des Projekts haben sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv auf die vielfältigen Aufgaben der Polizei vorbereitet. Neben theoretischem Wissen sammelten sie praktische Erfahrungen bei Praktika im gesamten Kreis Recklinghausen sowie in der kreisfreien Stadt Bottrop. Dabei lernten sie die verschiedenen Einsatzbereiche der Polizei kennen, darunter die Einsatzwachen, Bezirks- und Schwerpunktdienste, Kriminalpolizei sowie Verkehrspolizei.

"Sie sind der Beweis, dass es funktioniert, junge Menschen für die Polizei zu begeistern und sie auf die anspruchsvolle Ausbildung vorzubereiten," betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Die Praktika bei verschiedenen Partnern wie Feuerwehr, Notaufnahmen, Krankenhäusern und Ordnungsämtern ermöglichten den Jugendlichen wertvolle Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder und förderten den Kontakt zu gesellschaftlichen Akteuren.

Friederike Zurhausen hob hervor, dass die engagierte Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an diesem Programm zeigt, wie wichtig es ist, auch auf diesem Bildungsweg Nachwuchs für die Polizei zu gewinnen. Die jungen Menschen haben gelernt, in schwierigen Situationen Ruhe zu bewahren, professionell zu handeln und flexibel sowie einfühlsam zu agieren - Fähigkeiten, die in der Polizeiarbeit unerlässlich sind.

Mit dem Abschluss in der Tasche starten die Absolventinnen und Absolventen im September in die Ausbildung zum Polizeikommissar/zur Polizeikommissarin. Sie werden dann in Uniform im Streifenwagen unterwegs sein und die Einsätze aktiv mitgestalten. Das duale Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW bereitet sie optimal auf ihre zukünftigen Aufgaben vor.

Die Polizeipräsidentin würdigte die Zusammenarbeit mit dem Kuniberg Berufskolleg: "Das Kuniberg Berufskolleg war eines der ersten, das diesen Weg mit der Polizei gegangen ist. Dieses erfolgreiche Modell wird mittlerweile an 15 Standorten angeboten und ist ein wichtiger Baustein in der Nachwuchsförderung der Polizei NRW." Sie appellierte an die jungen Polizistinnen und Polizisten, die kommenden Herausforderungen mit Fleiß, Durchhaltevermögen und Engagement anzugehen.

Schulleiterin Michael Korte lobte die Schülerinnen und Schüler und bewertete das Projekt Next Lecel Polizei: "Die Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Recklinghausen ist für uns dabei von unschätzbarem Wert. "Team 110 trifft Kuniberg" - diese Lernortkooperation hat längst next level erreicht. Sie ist geprägt von Vertrauen, Offenheit, gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Ziel, junge Menschen bestmöglich auf die verantwortungsvollen Aufgaben im Polizeivollzugsdienst vorzubereiten."

Abschließend richtete sich die Polizeipräsidentin bei der Zeugnisübergabe auch an die Eltern: "Sie dürfen stolz auf Ihre Kinder sein!" Für die Zukunft wünschte sie den Absolventinnen und Absolventen viel Erfolg und alles Gute auf ihrem weiteren Weg in der Polizei NRW.

Weitere Informationen zum mittleren Schulabschluss der Polizei gibt es unter www.next-level-polizei.de.

