Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Herten

Über ein Fenster in Untergeschoss gelangten unbekannte Täter in die Räume einer Kirchengemeinde an der Hochstraße. Zu dem Einbruch kam es zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag. Im Inneren wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter allerdings keine Beute. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. In der Nacht zu Dienstag brachen erneut unbekannte Täter in das Gebäude ein. Auch beim zweiten Einbruch wurde nichts entwendet.

Marl

In der Nacht zu Dienstag, gegen 4:00 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Männer in eine Tankstelle an der Breddenkampstraße ein. Nachdem sie die Tür zur Tankstelle aufgehebelt hatten, gelangten sie in den Verkaufsraum. Die Männer nahmen mit. Anschließend flüchteten sie in Richtung Ostpreußenstraße. Die Tankstelle ist durch eine Videokamera überwacht. Dadurch konnten die Täter beschrieben werden.

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 16-25 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Kapuzenjacke, kurze graue Hose, schwarze Sneaker mit weißen Sohlen, schwarze Sturmhaube, helle Handschuhe

2. Tatverdächtiger: männlich, 16-25 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Weste/Steppjacke, orangefarbene Handschuhe, lange Hose, schwarze-weiße Adidas Sneaker, schwarze Sturmhaube

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen