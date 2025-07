Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Bottrop: Betrüger bringen Seniorinnen um ihre Ersparnisse - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Montagmorgen meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter telefonisch bei einer 83-jährigen Seniorin im Stadtteil Westerholt. Der Anrufer gaukelte der Frau vor, dass Bankmitarbeiter u.a. ihr Schließfach durchsuchen würden. Danach wies er die Seniorin an, ihr Bargeld aus ihrem Schließfach zu holen und dieses vor ihrer Tür abzulegen, damit ein Zivilbeamter es abholen könne. Die Seniorin kam dieser Aufforderung nach. Im weiteren Verlauf erschien ein Mann an der Anschrift der Seniorin und nahm das Geld an sich. Dieser wurde folgendermaßen beschrieben: männlich, dunkel gekleidet, 175-180 cm groß, leichter Bart am Kinn.

Bottrop

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Montagabend in Bottrop Batenbrock. Hier erhielt eine 87-jährige Seniorin ebenfalls einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin. Auch in diesen Fall gelang es der Täterin, die Frau davon zu überzeugen ihr Bargeld zu übergeben. Sie erzählte von flüchtigen Tätern und erklärte, dass Bargeld der Seniorin sei in Gefahr. Der Abholer des Geldes wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35 Jahre alt, 160-170 cm groß, sprach akzentfreies deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Betrugsmaschen wie diese sind leider kein Einzelfall. Immer wieder gelingt es den rhetorisch geschulten Tätern vor allem Seniorinnen und Senioren davon zu überzeugen Bargeld und Wertgegenstände abzulegen oder zu übergeben. Welche Maschen die Täter hierbei anwenden und wie Sie sich und Ihre Angehörigen schützen können, haben wir auf unserer Internetseite für Sie zusammengefasst: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell