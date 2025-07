POL-RE: Dorsten: Frau und Kind tot aufgefunden - Nachtrag: 16-Jähriger in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Sonntag, gegen 03:45 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Männer in die Räume eines Ingenieurbüros in der Castroper Straße ein. Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und informierte die Polizei. Die beiden Männer konnten vor Eintreffen der Polizei zu Fuß flüchten. Zur Fahndung nach den beiden wurde auch ein Polizeihubschrauber ...

