POL-RE: Dorsten: Frau und Kind tot aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Nach einer Meldung von Passanten am frühen Morgen des 29.06.2025 gegen 06:00 h fanden Polizeibeamte an einem Waldweg in Dorsten-Holsterhausen eine leblose Frau und ein lebloses Kleinkind. Da es Hinweise auf Gewalteinwirkung gibt, wurde eine Mordkommission eingerichtet. Zur Identität der Frau und des Kindes und zum Tatablauf ermittelt die Polizei intensiv. Weitere Details können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden.

Zeugen können sich unter 0800 2361 111 bei der Polizei melden.

