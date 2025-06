Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Freitag warfen Unbekannte die Schaufensterscheibe zu einem Ladenlokal an der Gladbecker Straße (Stadtteil Stadtmitta) ein. Bei einer Sicherheitsfirma lief ein entsprechender Alarm gegen 01:00 Uhr auf. Die Täter nahmen einen hochwertigen Fahrradrahmen aus Carbon mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Mit welchem Gegenstand die Scheibe eingeworfen wurde, konnte noch nicht ermittelt werden.

Marl

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr, in eine Wohnung an der Brüderstraße ein. Die Wohnung befindet sich in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses. Wie die Täter in die Wohnung gelangten ist noch nicht abschließend geklärt. Die Einbrecher nahmen eine Geldkassette mit Bargeld und zwei Spielekonsolen mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell