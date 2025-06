Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Einbruch in Ingenieurbüro - Tatverdächtige flüchtig - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 03:45 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Männer in die Räume eines Ingenieurbüros in der Castroper Straße ein. Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und informierte die Polizei. Die beiden Männer konnten vor Eintreffen der Polizei zu Fuß flüchten. Zur Fahndung nach den beiden wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche blieb ohne Erfolg.

Der Zeuge beobachtete außerdem einen Mann, der in der Umgebung in einem weißen Auto saß und scheinbar wartete. Er fuhr kurz vor Eintreffen der Polizei weg.

Während der Fahndung fand die Polizei mutmaßlich dieses Auto in der Nähe des Tatorts. Der Fahrer konnte nicht angetroffen werden. In unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges wurden zudem diverse Gegenstände aufgefunden, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt. Das Fahrzeug, sowie das mutmaßliche Diebesgut wurden sichergestellt.

Ob zwischen dem Fahrzeug, den aufgefunden Gegenständen und dem Einbruch in das Büro ein Tatzusammenhang besteht ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell