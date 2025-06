Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Wochenende wurde in zwei Kitas eingebrochen - auf der Karolinenstraße und auf der Straße In der Wanne. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft. Auf der Karolinenstraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine Metalltür aufgebrochen. Anschließend durchsuchten die unbekannten Täter Mitarbeiterschränke. Angaben über Diebesgut liegen (noch) nicht vor. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde außerdem in eine Kindertagesstätte In der Wanne eingebrochen. In diesem Fall hebelten die Täter ein Badezimmerfenster auf und brachen dann auch im Gebäude eine Bürotür auf. Erbeutet wurde ein Tresor. Die Täter flüchteten offenbar über ein Küchenfenster.

Dorsten:

Unbekannte Täter sind auf der Pestalozzistraße bei einer Kirche eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag von hinten eine Scheibe des Gebäudes ein und stiegen dann durch ein Fenster ein. Mehrere Räume wurden durchsucht. Aus einem Besprechungsraum wurde ein Tresor gestohlen. Ob noch erbeutet wurde, ist noch unklar. Die Täter verließen das Gemeindehaus offenbar durch eine Seitentür.

Herten:

Am Ebbelicher Weg wurde zwischen Samstagabend und Montagmorgen in eine Schule eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise ins Gebäude - und hebelten dann mehrere Türen im Erdgeschoss auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Recklinghausen:

Auf der Rosenstraße wurde am Samstagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hatten es auf eine Wohnung im ersten Obergeschoss abgesehen. Sie hebelten zunächst die Haus- und anschließend die Wohnungseingangstür auf. Gestohlen wurde mindestens Schmuck. Der Einbruch geschah zwischen 16.50 Uhr und 18.10 Uhr. Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell