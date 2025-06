Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte am frühen Sonntagabend zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Die beiden 24- und 34-jährigen Männer aus Bottrop werden verdächtigt, auf der Ruhrölstraße in einen Imbiss (am Baumarkt-Parkplatz) eingebrochen zu sein. An dem Imbiss wurde eine Scheibe - offenbar mit einer Gehwegplatte - eingeworfen. Anschließend durchsuchten die Täter den Imbiss nach Diebesgut. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Tat gegen 17.30 Uhr beobachten und der Polizei eine Beschreibung der Täter liefern. Kurz darauf wurden die beiden Tatverdächtigen in der Nähe gestellt. Sie mussten mit zur Wache. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

