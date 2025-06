Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Drei Fälle von Exhibitionismus am Wochenende

Recklinghausen (ots)

Marl:

In einem Linienbus sind am Freitagabend (27.06.) zwei Jugendliche, im Alter von 14 und 16 Jahren, von zwei anderen Fahrgästen sexuell belästigt worden. Die beiden Jungen aus Marl wendeten sich gegen 19 Uhr an die Busfahrerin, nachdem die beiden mutmaßlichen Exhibitionisten an der Gustav-Mahler-Straße ausgestiegen waren. Anschließend sollen sie in Richtung Johannes-Brahms-Straße weggelaufen sein. Die beiden Unbekannten sollen sich zuvor im hinteren Teil des Busses selbst befriedigt und danach den Jugendlichen ins Gesicht gefasst haben. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: männlich, Anfang bis Mitte 20, ca. 1,60m bis 1,70m groß, schwarze Haare, einer lange Locken, der andere kurze Haare. Beide waren demnach mit schwarzen Jogginghosen mit weißen Streifen bekleidet.

Gladbeck:

Im Wittringer Wald, im Bereich der Ringallee, ist am Samstagabend eine 34-jährige Gladbeckerin einem mutmaßlichen Exhibitionisten begegnet. Die Frau war dort spazieren und bemerkte gegen 20.35 Uhr einen Mann, der sich - mit heruntergelassener Hose - selbst befriedigte. Die Frau ging daraufhin schnell weg, als sie sich nochmal umdrehte, war der Mann aber immer noch da. Sie rief daraufhin die Polizei. Trotz Fahndung konnte kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß, dick (geschätzt etwa 100 bis 120 Kilo schwer), längere ungepflegte dunkle Haare, Jogginghose, schwarzes T-Shirt.

Haltern am See:

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Sonntagnachmittag im Kardinal-von-Gahlen Park zwei Mädchen belästigt haben soll. Die beiden 9 und 10 Jahre alten Mädchen hatten gegen 16.30 Uhr dort gespielt. Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der offenbar an einem Baum urinierte. Anschließend soll er an seinem Geschlechtsteil "herumgespielt haben" - mit Blick auf die Kinder. Kurz darauf soll der Mann in einen Linienbus gestiegen sein. Die entsprechenden Ermittlungen laufen. Beschreibung des Tatverdächtigen: etwa 40 Jahre alt, dick, graue Haare, gebeugte Haltung. Bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Pullover.

Die Polizei sucht für die drei Fälle Zeugen. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben oder Angaben zu den Vorfällen selbst machen kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell