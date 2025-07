POL-RE: Bottrop/Oberhausen: Drei Männer nach Tankstellenüberfall festgenommen

Recklinghausen (ots) - Herten Über ein Fenster in Untergeschoss gelangten unbekannte Täter in die Räume einer Kirchengemeinde an der Hochstraße. Zu dem Einbruch kam es zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag. Im Inneren wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter allerdings keine Beute. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. In der Nacht zu Dienstag brachen erneut ...

mehr