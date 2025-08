POL-OH: 10-jähriger Paul R. aus Schlitz vermisst

Bad Hersfeld (ots) - Am Freitag, 01.08.25 gegen 15.25 Uhr befuhr ein 72-jähriger Wildecker die Antoniengasse in Richtung Eisfeld. In Höhe eines Parkplatzes wendete der 72jährige seinen Pkw. Dabei stieß er beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Pkw einer 85-jährigen Hauneckerin. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4800,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad ...

mehr