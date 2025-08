Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Neuenstein. Am Freitag (01.08.), um 20.15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem schwarzen BMW die Landesstraße 3155 aus Richtung Neuenstein Ortsteil Aua in Richtung Neuenstein Ortsteil Obergeis. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er kurz hinter dem Ortsausgang von Aua die Kontrolle über seinen PKW und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er ein kleines Stück die dortige Böschung hinauf und landete letztendlich im Graben. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Freitag (01.08.), gegen 20.05 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem braunen Mazda die B 324 (Baustellenbereich) im Bereich der Hochbrücke von der B27 (Fulda) kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfelder Innenstadt. Ihm entgegen kam ein 65-jähriger Mann aus Schenklengsfeld mit seinem schwarz-orangen Mini Cooper. Im Baustellenbereich fuhr der Mann aus bisher ungeklärter Ursache entgegen der Fahrtrichtung auf die Hochbrücke auf. Hierbei kollidierte er frontal mit dem braunen Mazda des Hersfelders. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

